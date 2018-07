TX16WX δωρεάν vst sampler

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=214135.0

Λοιπόν περνάω μια φάση ανασυγκρότησης και μινιμαλισμού,με άλλα λόγια πράγματα πηγαίνουν στην αποθήκη και στους back up δίσκους. Όλα πηγαίναν μια χαρά, αυτό που έλειπε όμως ήταν ένα ΑΠΛΟ, επαναλαμβάνω ΑΠΛΟ σαμπλεράκι, για να φορτώνω ΕΝΑ, επαναλαμβάνω ΕΝΑ δειγματάκι και να βγαίνει η τυρίλα του ελλιπούς early 90ies sampling που έχει στιγματίσει ανεπανόρθωτα το είναι μου.Και που αλλού να βρει κανείς αυτό που θέλει παρά στο freeware, διότι αν δε χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο που πλήρωνες αβέρτα για κάτι που είναι πλέον δωρεάν δε φχαριστιεσαι ρε παιδάκι μου.Κατέληξα λοιπόν εδώ:Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα, με βασικότερο πως αυτό το sampler εξακολουθεί να υποστηρίζεται, δεν είναι δηλαδή απλά ένα abandonware που αφέθηκε στη μοίρα του δωρεάν, μάλιστα όπου νά'ναι θα έρθει η έκδοση 3.Αλλά και αυτή η έκδοση μου δούλεψε άψογα, όλα τα έκανα χωρίς manual, κατευθείαν, μόνο τα εφέ δεν μπορούσα να ενεργοποιήσω αλλά τελικά είναι διαθέσιμα μόνο στο πληρωτικό, που παρεμπιπτόντως είναι πολύ φτηνό. Προς το παρόν εφέ από το DAW, αυτό είναι και το πιο λογικό IMHO.Το θέμα είναι ότι σε λιγότερο από 20 λεπτά ΜΕ την εγκατάσταση έφτιαξα το πρώτο μου ηχάκι. Και φυσικά σας έχω δειγματάκι. Η τυρίλα των old school sample based μηχανημάτων ζέχνει παντού, το λατρεύω!Υ.Γ. Τα περισσότερα σύγχρονα DAWs διαθέτουν ενσωματωμένο κάποιο απλό sampler, μπορεί κάποιος να βασιστεί σε αυτά, αλλά το plug in πάντα είναι προτιμότερο αφού μπορεί να μεταφερθεί σε κάθε πλατφόρμα, πόσο μάλλον αν είναι και δωρεάν. Τσάμπα. Πάρε κόσμε. Το αφεντικό τρελάθηκε, χαρίζει δεν πουλάει