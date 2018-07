Eventide mixinglink - έχει πρόβλημα?

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=214141.0

Πριν λίγους μήνες πήρα αυτόΤο εργαλειάκι έχει πολλές χρήσεις αλλά κάπου 1,5 μήνα αφότου το πήρα παρατήρησα ένα πρόβλημα - έτσι νομίζω τουλάχιστον - το οποίο ανέφερα στον thomann. Το στέλνω πίσω, μου λένε "repaired", μου το ξαναστέλνουν και δεν έχει αλλάξει τίποτα! Το πρόβλημα παραμένει. Τους το γράφω, μου ζητάνε βίντεο που να επιδεικνύω το πρόβλημα, τους φτιάχνω ένα πρόχειρο, και μου απαντάνε απ το τεχνικό τους τμήμα κάτι περίεργα.... το συμπέρασμα τους"από το βίντεο φαίνεται να λειτουργεί εντάξει, έτσι είναι φτιαγμένο το μηχάνημα! "ΔΕΝ είμαι σίγουρος αν έχουν δίκιο ή όχι, αν είναι προβληματικό το κουτάκι ή όχι. Έφτιαξα ένα δεύτερο βίντεο το οποίο δείχνει το πρόβλημα καλύτερα και πιο απλά και το έστειλα στον Thomann και στην Eventide. Επί της ουσίας:Είναι ένα mic / instrument preamp με effects loop.Οι βασικές του εισόδοι έιναι ένα mic/line/inst. in και η επιστροφή εφφέ (from FX). Έχει ένα διακόπτη 3 θέσεων και ένα knob που ανάλογα με τη θέση του διακόπτη κάνει το εξής: α) το mic/line/inst. μένει σταθερό και το from FX κυμαίνεται β) το knob λειτουργεί ως wet/dry ανάμεσα στο mic/line/inst και το from FX γ) το mic/line/inst ΣΩΠΑΙΝΕΙ και το knob λειτουργεί volume για το from FX.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι οτι όταν το FX LOOP είναι ενεργοποιημένο - όταν πατήσω το footswitch - ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ κάνει peak (overload) το mic/line/inst, έχει ΔΙΑΡΡΟΗ clipping. Aκούγεται μια παραμόρφωση ταυτόχρονα με το κοκκινο λαμπάκι(peak). Φαίνεται ειδικά στην περίπτωση β (wet/dry) αν το πάω τέρμα δεξιά, και στην περίπτωση γ (δεν παίζει ρόλο που είναι το knob).Και στις δύο περιπτώσεις η είσοδος mic/line/inst θα έπρεπε να είναι muted αλλά αν κλιπάρει το σήμα υπάρχει αυτή η διαρροή.Το βίντεο είναι αυτό - στα αγγλικά για να το στείλω και στους ξένους. https://www.youtube.com/watch?v=z86oCoF9A0w&feature=youtu.be Παρακαλώ οι ΓΝΩΣΤΕΣ να πουν κι αυτοί τη γνώμη τους: Έχει πρόβλημα το κουτάκι Ή έτσι είναι σχεδιασμένο?