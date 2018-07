Μουσικο παιχνιδακι

Εμπνεομενος απο ενα βιντεακι στο facebook που παραθετω στο τελος, και για ξεχαστω και λιγο απο το μακελειο, καθησα να κανω αυτο το παιχνιδακι γιατι μου αρεσουν αυτες οι μουσικες "σπαζοκεφαλιες" και απασχολουν θετικα το μυαλο μου.

Η "συνθεση" για το μικρο κλιπακι μου, διηρκησε 2-3 λεπτα, και συνολικα το "Project" ("ενορχηστρωση" και "μιξη") φυσικα αρκετα περισοτερο. Mιση ωρα (γιατι ειχα ηδη ετοιμα κατι τυμπανα απο αλλο Project).



Η δεσποινιδα στο βιντεο, αλλαξε το Β φυσικο που εβγαλε η κληρωσε σε Βb, για να της βγει νορμαλ κλιμακα και να μπορεσει να συνθεσει κατι που παραμενει σε κλασσικο στυλ.

Εγω επαιξα το παιχνιδι χωρις να αλλαξω το B σε Bb, αφου ειμαστε πιο ελευθεροι στη "μοντερνα" μουσικη.

Οποιος θελει ας συμμετεχει στο παιχνιδι και ας ηχογραφησει κι αυτος κατι.



Οι δεδομενες νοτες ηταν B A Eb G και επελεξα να δοκιμασω καποιο ριφ σε whole tone και progressive στυλ, γιαυτο μη περιμενετε να ακουσετε τη σονατα του σεληνοφωτος)

Εγραψα 4 κιθαρες (2 ριφ και 2 μελωδια) και Drums. Μπασο δεν εγραψα.







Alma Deutscher creates a piano sonata from four notes in a hat in under a minute. Amazing talent !!!







Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=214159.0