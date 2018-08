ως γνωστόν σε όλους τα κάντρυ είναι, ως επί το πλείστον, ματζοριές

, αλλά ποτέ δεν είναι αργά! Έ λοιπόν κόλλησα...δεν έχω εμβαθύνει στην country, ίσως έλλειψη tele, αλλά ποτέ δεν είναι αργά!

Εδώ η σελίδα με τα παραδείγματα πάνω στο άσμα του Mr Cash.... https://www.premierguitar.com/articles/27704-twang-101-how-to-solo-over-folsom-prison-blues?utm_source=Premier+Guitar&utm_campaign=a06def9cbb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_31_08_07&utm_medium=email&utm_term=0_93db14e670-a06def9cbb-66072057 Τα δυό πρώτα ex είναι με την ρυθμική κιθάρα και την μελωδία της φωνής, για να σε βάλουν στο κλίμα και τα υπόλοιπα με την σόλο.

Είχα να πιάσω την κιθάρα κάμποσους μήνες, την ξανάπιασα λοιπόν εχθές και σε ένα διαλειμματάκι από το Θεϊκό μου παίξιμοκαι σερφάροντας στο Net πέφτω πάνω σε ένα αρθράκι του premierguitar. How to Solo over “Folsom Prison Blues”..... ώπα λέω για να αλλάξουμε λίγο παρουσία και παίξιμο, γιατί καλά τα μινόρε αλλά και τα ματζόρε έχουν την χάρη τους...