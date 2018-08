Ben Howard - I Forget Where We Where (Accoustic Cover)

Παράθεση

... πόσοι καταλαβαίνουν τους στοίχους ξενόγλωσσων τραγουδιών απλά ακούγωντας τα?

Αν γράφεις direct to stereo, δοκίμασε να γράψεις χωρίς βάθος και να το προσθέσεις στο σύνολο μετά, αν έχεις την δυνατότητα.Οσο για την άρθρωση, ισχύει μεν τοΑλλά να... υπάρχουν και αυτοί που μιλάνε κι αγγλικά καλά. Μειονότητα εδώ; Ισως αλλά υπάρχουν. Ασε δε που το Youtube που το δημοσίευσες δεν αφορά την Ελλάδα μόνο.Αρα για να καταλήξω, θα βελτίωνα την άρθρωση μου.Μπαλάντα που δεν καταλαβαίνεις τι λέει, δεν λέει.Και για να είμαι δίκαιος το οριτζιναλ δεν πάει καλύτερα στον τομέα... απλά εσυ το παίζεις με μια κιθάρα σαν τροβαδούρος.Υ.Γ. Το τραγούδι λέγεται I Forget Where We were (not Where).