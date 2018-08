Συμφωνώ λίγο πολύ σχετικά με attenuators. Εγώ προσωπικά στο σπίτι χρησιμοποιώ loadbox και βγαίνει ο ενισχυτής από τα studio monitors, χρησιμοποιώντας Impulse Responses από Torpedo Two Notes και Ownhammer. Καμία σχέση η ένταση με την 2x12 που έχω και παράλληλα μπορώ να βάλω το Master Volume όπου θέλω.Τώρα σχετικά με τα attenuators, αν τα συνδυάσεις με μεγάφωνα που είναι λίγο πιο ευαίσθητα και δε χρειάζεται να τα τσιτώσεις για να παίξουν αξιοπρεπώς, τότε μπορείς να κάνεις αρκετά καλή δουλειά στο σπίτι.

More is more. Yngwie Malmsteen