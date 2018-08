Ο Θωμάς, όπως και όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ΔΕΝ είναι ελληνικό δημόσιο που πρέπει υποχρεωτικά να το φας στη μάπα.

You simply take your business elsewhere...αν για ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ λόγο (ξύπνησες στραβά, ήταν ζεστός ο φραπές σου,σε έτρωγε το δεξί σου αυτί, ήταν ανάδρομος ο Ερμής κ.ο.κ) δεν τους γουστάρεις η νομίζεις ότι δεν σου καμνουν τα κέφια.