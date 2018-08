Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=214205.0

είναι ήδη δυό μερες που έρχεται διαφήμιση στο facebook για κάποιο musicshop του ιστοτοπου http://www .n d z m n.com]Music *****Shops for Musical Instruments and Recording EquipmentΤο site ως άνω δεν βγάζει τίποτα, ενώ υπάρχουν διφορούμενες αναφορές εδώως απάτηπάντως έχει κάτι τιμές πολύ χαμηλές, ίσως όχι εξευτελιστικές για να μην κάνουν μπαμ, αλλά είναι πολύ ύποπτο.πχ studiomaster digilive 16 132ευρώ (από 800)allen and heath zed 428 140 ευρώ.....φυσικά δουλεύει μόνο απ ευθείας από το κινητό....