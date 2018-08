Αξίζει να δώσεις χρήματα για Κίνα και Κορέα ενώ μπορεί

Linkback: https://www.noiz.gr/index.php?topic=214215.0

Αυτό το ερώτημα δημιουργήθηκε στο μυαλό μου σήμερα επειδή το τελευταίο καιρό ψάχνομαι να αγοράσω μια κιθάρα πάνω από 500-600 και μέχρι 1000€.Ό,τι μου κάτσει καλύτερα.Έχω πάρει σβάρνα όλα τα μαγαζιά της πόλης και δοκιμάζω όλες τις μάρκες και πολλά μοντέλα εξ αυτών ώστε να βρω τι μου ταιριάζει. Strat - Superstrat - Explorer - Flying V κτλ κτλ...Είμαι κάτοχος μιας Epiphone Les Paul Std αναβαθμισμένης με Seymour και Tonepros γέφυρα και θεωρώ έχει αρκετά καλό ήχο πια. Λάτρης των Les Paul από παιδί πήγα κατευθείαν σε αυτή. Η προηγούμενη προ πολλών ετών ήταν μια Strat της Aria... φτηνιάρα.Όμως επειδή πλέον θέλω και μια δεύτερη καλύτερη κιθάρα, είπα να δω τι άλλο μου κάθεται καλά. (Les Paulάκιας μεν, αλλά δεν με χαλάει να πάρω και οτιδήποτε άλλο που να μου αρέσει στα χέρια και στο αυτί!Δοκίμασα λοιπόν ESP LTD, Fender, Jackson, PRS, Gibson, και μου μένουν να δω και κάποιες Ibanez όταν ανοίξει ο αντιπρόσωπος.Μόλις σήμερα δοκίμασα κάποιες prs και πραγματικά δεν μου άρεσαν (διάβασα και την κουβέντα σε διπλανό θέμα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου έμπειρο.,.. ούτε καν μέτριο, αλλά έχω πολύ καλό μάτι να καταλαβαίνω την ποιότητα που βλέπω αλλά και καλό αυτί που ακούει τις διαφορές.Ποιοτικά οι PRS είναι πολύ καλές... αλλά θεωρώ όχι τόσο για τα λεφτά που κοστίζουν. Την ίδια ποιότητα την βρίσκεις και με λιγότερα λεφτά.Τέλος πάντων... το θέμα μου δεν ήταν αυτό, Βασικά δεν με βόλεψε η ταστιέρα για κάποιο λόγο και δεύτερον ο ήχος δεν ήταν αυτός που θα ήθελα. Δεν λέω ότι ήταν κακός, ...αλλά ότι εμένα δεν μου άρεσε.Θεωρώ ότι είναι πριμαριστός με πολλά μεσαία. Ο bridge ειδικά ήταν πολύ μάπα σε αντίθεση με τον neck που έδινε πολύ μεστό ήχο.Αυτό και τέλος και δεν τις ξανακοιτάζω γιατί δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να αλλάζω μαγνήτες πάλι.Έχοντας δοκιμάσει κάποιες ESP LTD μου άρεσε πολύ η H401M σε χρώμα φυσικού ξύλου με passive SD. Μου άρεσε πολύ η ταστιέρα της αλλά και ο ήχος της. Βασικά ήταν αυτή που μου έκανε το μεγαλύτερο κλικ απ όσες έχω δοκιμάσει ως τώρα κυρίως επειδή την ένιωσα παιχνιδάκι στα χέρια μου με πολύ άνετη εύκολη και γρήγορη ταστιέρα (και πολύ λεπτή μάλιστα). Η αξία της στα 840€Δοκίμασα και την ΜΗ1001 αλλά λόγω active EMG το ξανασκέφτομαι. Μέταλ παίζω (κυρίως των 80's) αλλά για κάποιο λόγο προτιμώ τους passive. Μπορεί και να είμαι λάθος, αλλά εκεί γουστάρω ήχο.Η δεύτερη ESP σε όλα πάνω κάτω ίδια με την άλλη , αλλά ένα κλικ πιο ποιοτική μιας και είναι ανώτερο μοντέλο κι όπως είπα με active 81 - 85.Φυσικά η αδυναμία μου είναι η EC της LTD και βρήκα διαθέσιμη την Iron Cross η οποία πραγματικά επειδή Les Paulίζει κιόλας, μου έκατσε πολύ καλά, αλλά εκεί ανεβαίνoυμε στο budget και δεν ξεφεύγουμε από το les paul style που είπα α ξεφύγω στην δεύτερη κιθάρα.Κλασσικά έπιασα και μία Strat American Special. Γνωστό όργανο και αίσθηση με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής! Την άφησα στο πίσω μέρος του μυαλού μου γιατί με τις Strat δεν τα πάω καλά (στο οπτικό κομμάτι)Μια Jackson Soloist που δοκίμασα δεν μου άρεσε καθόλου και την παράτησα αμέσως. Η ταστιέρα της κυρίως.Η explorer με ζορίζει στην λαβή. Άβολη κιθάρα για μένα αν και μου αρέσει εμφανισιακά. Δεν με βολεύει με τίποτα στην πενιά και ειδικά στο μιουτάρισμα.Μια Jackson Flying V που δοκίμασα, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε, αλλά μάλλον δεν θα την προτιμήσω σαν shape όταν αποφασίσω να δώσω το ποσό που χρειάζεται.Όλα αυτά καλά μέχρι σήμερα, αλλά πηγαίνοντας να δω όπως είπα τις PRS και αφού τελείωσα την δοκιμή πραγματικά μπερδεμένος με όσο είχα ακούσει γι αυτές, είδα μπροστά μου κρεμασμένο ένα ταυράκι faded της Gibson και το κούμπωσα στον ενισχυτή χωρίς να πειράξω κάτι από ρυθμίσεις.Ε ...αυτό που άκουσα με έφτιαξε με την μία! Καμία σχέση ρε παιδιά με τις PRS! (για μένα πάντα... το ξαναλέω) Ο ήχος που έβγαλε το ταυράκι με πόρωσε κατευθείαν. Αυτό τον ήχο προτιμώ! Δεν είναι τυχαίο που έχω και Les Paul δηλαδή.Κάνοντας λοιπόν μια κουβέντα περί χρηματικής αξίας πλέον των κιθαρών, διαπίστωσα πως κοντά στο 1000αρικο παίρνεις καλά όργανα. Όμως εδώ μου δημιουργήθηκε η απορία του τίτλου.Αξίζει να τα δώσεις τα ευρώ σου για ένα κορεάτικο ή για ένα κινέζικο όργανο την στιγμή που με τα ίδια λεφτά, αγοράζεις ένα αμερικάνικο... (Gibson - Fender) με ότι σημαίνει αυτό σε ποιότητα ξύλων και ηλεκτρικών αλλά και συναρμολόγησης? Ακόμα κι αν λέγεται faded(σ.σ: όλα αυτά είναι προσωπικές απόψεις ενός ανθρώπου που είναι κάτω και από τον μέτριο κιθαρίστα, οπότε δεν θα ήθελα κάποιος να μπει σε αντιπαράθεση αν κάπου δεν τα λέω καλά για τις κιθάρες που ανέφερα. Είπαμε... είναι προσωπικές διαπιστώσεις, με αυτές τις λίγες γνώσεις που έχω και με το τι θα ήθελα να ακούσω από μια κιθάρα)Πραγματικά θα ήθελα μια γνώμη πάνω στο ερώτημα του τίτλου και όποιος δεν βαριέται ας μου πει την γνώμη του ειδικά για τις ESP LTD που είναι οι μόνες που μου έκατσαν όπως ήθελα.