Τι θέλω? Αυτό που θα ήθελα, θα ήταν μια GIBSON Les Paul Studio Smokehouse Burst για πρώτη και καλή



Αφού τη θελεις go for it. 1200 εχει. Περίμενε λιγο ακομα..μαζεψε λιγα παραπανω και τελος. Ολα τα αλλα θα ναι ημιμετρα.