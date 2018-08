Ντι-λεει... ντι-λεει... ντι-λεει...

Γειά χαρά φόρουμ. Γράφω πρώτη φορά εδώ μέσα, οπότε παρακαλώ πολύ bear with me...



Στο ψητό λοιπόν. Τον τελευταίο καιρό (μάλλον πάνω από μήνα), βρίσκομαι στην αναζήτηση για αγορά Delay. Κατά καιρούς είδα πολύ ωραίες ευκαιρίες στις αγγελίες του noiz, αλλα λόγω ατυχίας ή πολυήμερου ψαξήματος για το αν θα με κάλυπτε το εκάστοτε delay, πάντα έχανα την ευκαιρία καθώς το εκάστοτε πετάλι είχε κι όλας πουληθεί. Μάλλον η πιο όμορφη και γλυκιά ευκαιρία που έχασα, ήταν αυτή του Nemesis της Source Audio. Τέλος πάντων...



Από τα χέρια μου δανικά έχουν περάσει το Strymon Timeline, ΤC Flashback, Walrus ARP-87. Κάθε ενα απ'τα πετάλια είχαν τα καλά και τα κακά τους... Το Timeline μου άρεσε που ήταν tweekable μέχρι αηδίας αλλά μερικές φορές με κούραζε το πόσο "βαθιά" έπρεπε να σκάψω. To Flashback ήταν πολύ ωραίο και είχε πλάκα η φάση με το toneprint, αλλά δεν είχε (user friendly) tap tempo. Το ARP-87, παρά τις περιορισμένες επιλογές είχε τον πιό ευχάριστο ήχο αλλά ΜΑΜΩ ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΜΟΥ. Πως γίνεται να έχεις tap tempo και να μήν έχεις βάλει ένα καταραμενο time knob? Το οτι έχεις tap δεν σημαίνει οτι το time πρέπει να λείπει...



Τελος παντων, συνεχίζω να ψάχνω και βρίσκομαι σε ψιλοαπόγνωση. Μπαίνω σε Reverb, Ebay, Thomann κλπ. Το πετάλι θέλω να ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια:

1. Tap-Tempo

2. Trails

3. Πάνω-Κάτω 250 ευρω (δεν θελω να αγγίξω τα 300 ευρώ)



Προαιρετικά:

1. Να κάνει self-oscilate ή hold

2. Digital/Analog δεν με νοιάζει



Δίλλημα:

Modeler τύπου Timeline/Flashback x4/Nemesis





