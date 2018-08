Θέλω ενισχυτή κρεβατοκάμαρας

ΔΕΝ

Ο,τι λέει ο τίτλος. Ισα ίσα να ακούω τι παίζω πιο δυνατά από unplugged το μπάσο.Μορ σπεσίφικλι:με νοιάζουν τα watt και η ένταση. Ο ενισχυτής δε θα βγει από το δωμάτιο και υπάρχει άλλη λύση για έξω.με νοιάζουν tone shaping (βασικά δεν με πολυνοιάζει να βγάλω και "καλό" ήχο), κομπρέσορες, κουρδιστήρια και λοιπά έξτρα.* Headphone output θα είναι plus, αλλά θα ζήσω και χωρίς αυτό.Με δεδομένο ότι θα πάρω κατά 95% από thomann, ουσιαστικά μιλάμε για κάναν πάμφθηνο Harley Benton. Στο τσακ είμαι βασικά να πάρω αυτόν:Εκτός αν μου πει κανείς πως με το high output 5άρι (L-2500) θα εκτοξευθεί κανένα μεγάφωνο με το που χτυπήσω τη Σι, οπότε θα ανέβω σε 10":Περιμένω ιδέες, προτάσεις, συμβουλές, σκέψεις, παραληρήματα. Thanks in advance!