Δεν ξέρω τι καταλάβατε απο το σεντονάκι μου αλλά για να διευκρινίσω, εντύπωση μου κάνει πως η πλειοψηφία των μουσικών έχει μακρύ μαλλί.

Και βέβαια αυτό ίσχυε 2-3 δεκαετίες απο τα 60'ς καθως ήταν ζωντανό ακόμα το make love not war και το sex and drugs and rock 'n roll και τέλος πάντων ήταν μια μόδα.



Σήμερα που υπάρχει "ανεξιθρησκεία" στο μαλλί και της μοδας είναι οι χιπστερς, οι μουσικοί επι το πλείστον το έχουν μακρύ, απο επιλογή προφανώς.

Οι δε μεγαλύτεροι για κάποιο λόγο το διατηρούν παρ ότι δεν υπάρχει ή δεν τους αρέσει όπως έγινε και το βάφουν.



Αρα μακρύ μαλλί σημαίνει μουσικός στο υποσυνείδητο;