Φημες λενε οτι η αποφαση να εκδιωχθει ο Mustaine ειχε παρθει απο τοτε που εριξε πορτοκαλαδα στο μπασο του Ron McGovney και κατεστρεψε τους μαγνητες.Αφορμη δοθηκε βεβαια λιγο μετα οταν ο Hetfield κλωτσησε τος σκυλο του για να του απαντησει ο Mustaine με....γροθια!Η πρωτη fly v του hetfield ηταν μια παμφθηνη απομιμιση gibson που με το καταλληλο αυτοκολητο πλασαριζοταν για γνησια.Με αυτη γραφτηκε και περιοδευσε το Kill em All.To ταμπουρο του Ulrich στο Ride the lightning ηταν δανεικο απο τονRick Allen των Def Leppard καθως κανενα αλλο δεν του αρεσε!To 1984 κατα τη διαρκεια της περιοδειας μετα απο ενα gig στη Βοστώνη τους εκλεψαν ολο τον εξοπλισμο.Τελικα σε καλο ΜΑΣ βγηκε γιατι κατα τον Hetfield αυτο αποτελεσε αφορμη να γραφτει το Fade to black και να γινει μεταβαση απo marshall σε mesa marc iic+ (O Hammett αγορασε πρωτος εναν καθως και το ride the lightning με δανεικους marshall ηχογραφηθηκε.).Οι emgs φορεθηκαν απο το And justice for all και μετα.

