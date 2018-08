επιλογη μαγνητων για LTD M-50

Εγω στον ΟΡ προτεινω

Εγω θα το δω απο αλλη πλευρα το θεμα του φιλου:Γιατι δεν θα μπορει να βγαλει αξιοπρεπη ηχο αλλαζοντας ολα τα ηλεκτρικα, σε μια παμφθηνη κιθαρα;Αν μιλαμε, για playability, ok, οι Μ-50 δεν εχουν το heel των set-through των ακριβοτερων μοντελων, που να βοηθαει, αλλα bolt on (οπως το 100% ακομα και των πανακριβων Fender), ουτε και τις καλυτερες γεφυρες, σιγουρα zinc alloy.Αλλα παρολα αυτα, αφου μιλαμε για παραμορφωση, αξιζει να αναστηθει ενα τοσο φθηνο οργανο (που οι Ltd ειναι αξιοπρεπεστατα οργανα για τα λεφτα τους), αλλα παραλληλα και με ενα καλο σεταπ σε μαστορα.(αν βεβαια η κιθαρα ειναι και σε γενικα καλη κατασταση)1. οντως να αλλαξει τα ηλεκτρικα, ολα, πχ, να βαλει το πολυφορεμενο σετ SD JB-jazz (το προτιμω στον neck απο τον 59), ειναι πιο πριματος2. ακομα καλυτερα αν σηκωνει η τσεπη ενα καλο σεταπ σε μαστορα,3. και αντι να την βαλει στην ακρη, και να μαζεψει λεφτα για πιο ακριβη κιθαρα καποια στιγμη, να επενδυσει σε καλο υπολοιπο εξοπλισμο. (ενισχυτες, πεταλια, καλωδια κτλ.)4. καλυτερο nut, πχ Tusqτοτε5. αν πανε ολα καλα, και πραγματικα αλλαξουν πραγματα (πχ μονο ο ΟΡ ξερει τι και πώς) και θελει να αλλαξει κιθαρα (που αυτο θα γινει σε βαθος χρονου, ειναι σιγουρο) τοτε μπορει να επενδυσει σε αλλη κιθαρα, καλυτερη οχι μονο σε ηλεκτρικα αλλα και σε χαρακτηριστικα για πιο ανετο παιξιμο...(ακομα προσπαθω να συνειδητοποιησω πώς καταφερναμε και καναμε το 1990 Live με μια παμφθηνη Ibanez RX-40 με στοκ μαγνητες, χωρις ιδεα απο σεταπ, γιατι σπαγανε οι χορδες, γιατι δεν κρατουσε κουρδισμα κτλ...Πλεον ολο αυτο το θυμαμαι σαν αστειο...)