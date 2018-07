Gretsch G6136STL Silver Falcon

Προσφατα ηρθε στην κατοχη μου μια Gretsch Silver Falcon, πλεον discontinued μοντελο απ'οσο γνωριζω. Εντυπωσιακα καλοφτιαγμενο οργανο, απιθανος ηχος, με ολα εκεινα τα στοιχεια που κανουν τις Gretsch να ξεχωρίζουν. Και φυσικα ειναι πανέμορφη.

Εχει Filtertron μαγνητες, οι οποιοι αν και δεν ειναι TV Jones, ακουγονται πολυ καλοι στα αυτια μου. Παραξενη αρχικα μου φανηκε η απουσια tone knob, αλλα το switch που εχει για να εκτελει μια αναλογη δουλεια εν τελει με κερδισε. Παραθετω καποιες φωτογραφιες για το οφθαλμολουτρο και τα official specs. Κι ενα μικρο βιντεο για να ληφθει μια ιδεα του πως περιπου ακουγεται.

Ευχαριστω.







Body Shape: Falcon

Body Back: Laminated Maple

Body Sides: Laminated Maple

Body Top: Laminated Maple

Body Finish: Gloss Urethane

Bracing: 1959 Style Trestle

F Holes Sound Holes: Bound Oversized "F"-Holes

Body Depth: 2.75" (70 mm)

Body Width Lower Bout: 17" (432 mm)

Body Binding: Multiple



Neck

Number of Frets: 22

Position Inlays: Neo-Classic "Thumbnail"

Fingerboard Radius: 12" (305 mm)

Head Stock Binding: Bound

Fretboard: Ebony

Neck Material: Maple

Nut Width: 1.6875" (42.8 mm)

Scale Length: 25.5" (648 mm)

Headstock: "V" Shaped with Vertical Winged Sparkle Gretsch Logo

Neck Binding: Bound Fingerboard



Electronics

Pickup Configuration: HH

Bridge Pickup: High Sensitive Filter'Tron

Neck Pickup: High Sensitive Filter'Tron

Pickup Switching: 3-Position Toggle: Position 1. Bridge Pickup, Position 2. Bridge and Neck Pickups, Position 3. Neck Pickup

Controls: Volume 1.(Neck Pickup), Volume 2.(Bridge Pickup), Master Volume.



Hardware

Hardware Finish: Chrome-Plated

Bridge: Ebony-Based Space Control Roller

Bridge Cover: Bigsby B6CB Vibrato Tailpiece

Tuning Machines: Grover Imperial Die-Cast

String Nut: Synthetic Bone

Tremolo Arm Handle: Bigsby Flat Handle

Auxiliary Switching: 3-Position Master Tone Switch: Position 1. Medium Level, High Frequency Roll Off. Position 2. Switch Out of Circuit, Pickup Wide Open. Position 3. Slight Level, High Frequency Roll Off





